В Росії різко уповільнилося промислове виробництво 

У червні темпи зростання промислового виробництва в Росії сповільнилися практично втричі і стали найнижчими за останні 15 місяців.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на звіт Росстату від 24 липня.

За місяць промисловість додала лише 1,9% у річному вираженні (після травневого зростання на 5,3%), а з місяця до місяця і зовсім почала падати: відносно травня випуск у Росії впав на 1,5% - рекордно з січня 2023 року.

В обробному секторі загалом темпи зростання сповільнилися вдвічі - з 9,1% у травні до 4,6% у червні.

Реклама:

"Після ударів України по найбільших НПЗ виробництво нафтопродуктів просіло на 4,4%, дизпалива - на 8,1%", - пише видання.

Слідом за падінням експорту металів на 1,2% скоротився випуск у металургії.

Одночасно почало скорочуватися виробництво вітчизняних одягу і взуття, які мають замінити росіянам іноземні бренди, що пішли з РФ (на 2,8% і 9,9% відповідно).

Реклама:

У сировинному секторі Росстат зафіксував найсильніше падіння з березня 2023 року: видобуток корисних копалин знизився на 3,1%, а порівняно з травнем (-0,3%) темпи спаду прискорилися в 10 разів.

На 3% зменшився видобуток вугілля після того, як Індія, Китай і Туреччина різко скоротили його закупівлі.

"Дані по нафті і газу - головних експортних товарах економіки - в російській статистиці засекречені", - зазначило видання.

Нагадаємо:

В Росії рентабельність продажу бензину Аі-95 на автозаправних станціях пішла в мінус.

Економічна правда