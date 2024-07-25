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В Росії різко уповільнилося промислове виробництво 

Четвер, 25 липня 2024, 15:06 - Віктор Волокіта

У червні темпи зростання промислового виробництва в Росії сповільнилися практично втричі і стали найнижчими за останні 15 місяців.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на звіт Росстату від 24 липня. 

За місяць промисловість додала лише 1,9% у річному вираженні (після травневого зростання на 5,3%), а з місяця до місяця і зовсім почала падати: відносно травня випуск у Росії впав на 1,5% - рекордно з січня 2023 року.

В обробному секторі загалом темпи зростання сповільнилися вдвічі - з 9,1% у травні до 4,6% у червні. 

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"Після ударів України по найбільших НПЗ виробництво нафтопродуктів просіло на 4,4%, дизпалива - на 8,1%", - пише видання. 

Слідом за падінням експорту металів на 1,2% скоротився випуск у металургії. 

Одночасно почало скорочуватися виробництво вітчизняних одягу і взуття, які мають замінити росіянам іноземні бренди, що пішли з РФ (на 2,8% і 9,9% відповідно).

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У сировинному секторі Росстат зафіксував найсильніше падіння з березня 2023 року: видобуток корисних копалин знизився на 3,1%, а порівняно з травнем (-0,3%) темпи спаду прискорилися в 10 разів. 

На 3% зменшився видобуток вугілля після того, як Індія, Китай і Туреччина різко скоротили його закупівлі. 

"Дані по нафті і газу - головних експортних товарах економіки - в російській статистиці засекречені", - зазначило видання. 

Нагадаємо:

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Економічна правда 

Росія промисловість виробництво війна
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