Нацбанк планирует вернуть инфляцию на уровне 5% за три года

Совет НБУ принял основные принципы денежно-кредитной политики, которые направлены на приведение инфляции к цели 5% в ближайшие три года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такой подход отличается от предыдущего режима инфляционного таргетирования, который действовал до начала войны. Тогда период возвращения инфляции к цели составлял 9-18 месяцев. Сейчас НБУ использует более гибкий подход и вернется к предыдущему режиму, когда экономика стабилизируется.

НБУ продолжит работу над увеличением действенности каналов монетарной трансмиссии для усиления роли учетной ставки как инструмента монетарной политики. Для этого НБУ будет снижать экономическую неопределенность, поддерживать доверие к гривне и постепенно смягчать валютные ограничения.

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Нацбанк и в дальнейшем будет придерживаться гибкого обменного курса, пока не вернется к полностью гибкому, а также поддерживать высокие процентные ставки по депозитам в гривне, чтобы защитить доходы населения от инфляции. Это также поможет уменьшить риски для валютного рынка и стабилизировать инфляционные ожидания.

Напомним:

Обменный курс и в дальнейшем будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям.

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Власть имеет оптимизм относительно бюджета и не планирует прибегать к эмиссии гривны в течение 2024-2025 годов.