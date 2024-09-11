Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін.

Про це повідомляє голова НБУ Андрій Пишний.

За словами Пишного банківська система поступово повертається до виконання вимог, що діяли до повномасштабного вторгнення, щоб стати ще стійкішою.

"Очевидним є прогрес у зростанні якості нагляду, і ми продовжимо цю роботу. Також рухаємося в напрямі валютної лібералізації відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування", – написав він.

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Пишний також наголосив, що політика НБУ у поєднанні з керованою гнучкістю і надалі запобігатиме надмірним коливанням та втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.

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Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у 1,1 млрд дол. Серед подальших умов – боротьба із ухилянням від сплати податків, відновлення діяльності незалежної наглядової ради "Укренерго" та аудит НАБУ.

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