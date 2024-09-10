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Влада не має наміру здійснювати емісію гривні - Шмигаль

Вівторок, 10 вересня 2024, 15:08 - Олексій Артемчук

Влада має оптимізм щодо бюджету і не планує вдаватися до емісії гривні впродовж 2024-2025 років.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

Влада не планує вдаватися до емісії гривні впродовж 2024-го та 2025 року. Уряд має "певний оптимізм" щодо закриття цьогорічних потреб бюджету.

"Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни. Навіть у програмі МВФ прописано, що під час війни помірна емісія, контрольована, допускається", – сказав Шмигаль.

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Глава Кабміну запевнив, що влада не збирається використовувати цей інструмент, але "просто зараз треба бути дуже виваженими й не піддаватися на якісь маніпуляції, паніку".

Прем'єр упевнений, що уряд знайде гроші на дофінансування потреб Сил оборони. Зокрема, Україна перевиконує план зі збору податків і платежів. За його словами, йдеться про 75 млрд грн.

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Економічна правда.

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