ДТЭК планирует построить батареи для хранения энергии на 200 МВт

ДТЕК

ДТЭК построит в Украине установки хранения энергии общей мощностью 200 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

Отмечается, что в проект будет инвестировано 140 млн евро. Батареи будут введены в эксплуатацию не позднее сентября 2025 года.

Речь идет о ряде объектов, географически распределенных по Украине.

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Напомним:

На внеочередном заседании правительства выделили более 470 млн грн на обеспечение резервного теплоснабжения двух населенных пунктов. Речь идет о Бурштыне на Ивано-Франковщине и Добротворе на Львовщине.

"ДТЭК Энерго" уверяет, что все поврежденные в результате войны электростанции подлежат восстановлению, но на это могут потребоваться годы.

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Экономическая правда.