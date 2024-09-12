ДТЭК планирует построить батареи для хранения энергии на 200 МВт
Четверг, 12 сентября 2024, 15:41 -
ДТЭК построит в Украине установки хранения энергии общей мощностью 200 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.
Отмечается, что в проект будет инвестировано 140 млн евро. Батареи будут введены в эксплуатацию не позднее сентября 2025 года.
Речь идет о ряде объектов, географически распределенных по Украине.
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Напомним:
На внеочередном заседании правительства выделили более 470 млн грн на обеспечение резервного теплоснабжения двух населенных пунктов. Речь идет о Бурштыне на Ивано-Франковщине и Добротворе на Львовщине.
"ДТЭК Энерго" уверяет, что все поврежденные в результате войны электростанции подлежат восстановлению, но на это могут потребоваться годы.
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Экономическая правда.
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