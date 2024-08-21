Уряд виділив майже пів мільярда на енергообладнання для двох населених пунктів
На позачерговому засіданні уряду виділили понад 470 млн грн на забезпечення резервного теплопостачання двох населених пунктів. Ідеться про Бурштин на Івано-Франківщині та Добротвір на Львівщині.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Внаслідок масштабних ракетних ударів у цих містах було суттєво пошкоджено єдиних виробників тепла для житлових будинків та закладів соціальної сфери.
Аби забезпечити належне проходження опалювального сезону виділяємо кошти з резервного фонду, за які місцева влада зможе закупити й встановити додаткове енергетичне обладнання", - розповів Шмигаль.
Крім того, уряд виділяє Херсонській ОВА 107 млн грн з резервного фонду для проведення необхідних робіт.
"За ці кошти буде відновлено водопостачання у трьох населених пунктах, що забезпечить питною водою понад 5 тис. людей", - повідомив прем'єр-міністр.
Нагадаємо:
Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню, заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
При цьому у компанії "ДТЕК Енерго" запевняють, що всі пошкоджені внаслідок війни електростанції підлягають відновленню, але на це можуть знадобитися роки.
Економічна правда