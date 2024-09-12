Китайский автопроизводитель Chery потратит миллиарды евро на запуск брендов в Европе

Chery Auto готов потратить миллиарды евро на то, чтобы европейские клиенты приняли его бренды.

Об этом сообщает Reuters.

Chery хочет, чтобы его бренды Omoda и Jaecoo признали в Европе в течение трех лет.

Chery запускает Omoda и Jaecoo в Европе в этом году, фокусируясь сначала на автомобилях с бензиновыми двигателями.

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Старт продаж состоится в Испании, Италии, Польше и Великобритании. Через несколько месяцев бренды появятся и в других странах, а также добавятся гибридные и полностью электрические модели.

Сообщается, что генеральный директор Omoda и Jaecoo в Италии Кевин Ченг сказал, что южнокорейской компании Kia понадобилось почти 20 лет, чтобы стать брендом, которому доверяют в Европе.

Omoda и Jaecoo не предоставили агентству совокупных данных о своих продажах в Европе, но заявили, что их глобальные продажи составили почти 150 000 автомобилей в период с января по август 2024 года.

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ЕС предлагает дополнительную пошлину в размере 20,7% на автомобили Chery китайского производства. Компания считает, что производство автомобилей в Европе поможет им избежать тарифов.

Ожидается, что Chery начнет производство автомобилей до конца 2024 года на недавно приобретенном заводе в Барселоне в Испании.

Напомним:

Китайская Omoda в прошлом месяце обогнала по продажам в Испании Tesla, Fiat и Jeep получив значительный прирост продаж.

Испанский премьер Санчес говорит, что ЕС должен пересмотреть китайский тарифный план для электромобилей.