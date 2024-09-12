Путин заявил, что Россия должна рассмотреть ограничение экспорта урана, титана и никеля

Путин заявил, что Москве следует рассмотреть возможность ограничения экспорта урана, титана и никеля в ответ на западные санкции.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что замечания Путина к министрам правительства вызвали рост цен на никель и привели к росту акций уранодобывающих компаний.

Он сказал, что такие ограничения также могут быть введены для других товаров, и добавил, что Россия является крупным производителем природного газа, алмазов и золота.

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Но он отметил, что меры не должны быть приняты завтра, и не должны нанести ущерб самой России.

"Посмотрите, пожалуйста, на некоторые виды товаров, которые мы поставляем на мировой рынок ... Возможно, стоит подумать об определенных ограничениях - уран, титан, никель", – сказал он премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Напомним:

Экспорт из Китая формально пока в плюсе, однако участники рынка сообщают о сокращении поездов в этом месяце на 30-40%.

Правительство РФ констатировало потерю импорта на почти 30 млрд долл из-за проблем с платежами.