Росія очікує падіння імпорту на майже 30 мільярдів доларів до кінця року: причини

Уряд РФ констатував втрату імпорту на майже 30 млрд дол через проблеми з платежами.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на прогноз Мінекономрозвитку.

За підсумками 2024 року обсяги імпорту в РФ будуть на 29,2 млрд дол нижчими за початковий план.

Масові відмови банків проводити платежі, з якими російські компанії зіткнулися в Туреччині, Китаї, на Близькому Сході та в країнах колишнього СРСР, вдарили по постачаннях імпортних товарів до Росії.

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За 2024 рік у Росію буде ввезено товарів на 294,9 млрд дол замість 324,1 млрд дол у квітневій версії прогнозу. У результаті замість збільшення імпорту порівняно з минулим роком на 21,2 млрд дол економіка отримає його скорочення на 8 млрд дол.

Одночасно знизили оцінки імпорту на 2025-27 рр.: у сумі обсяги постачань з-за кордону в Росію будуть на 66,3 млрд дол меншими за початковий план.

Нагадаємо:

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Російські імпортери зіткнулися з новою проблемою при переведенні платежів до Китаю: банки, які зберігають можливість відправляти кошти в китайські кредитні організації, почали вимагати письмові запевнення про те, що гроші будуть прийняті.

Китайські експортери зупинили постачання продукції до Росії без попередньої оплати.

Товарообіг між Росією і Південною Кореєю через санкційні обмеження впав на третину в першому півріччі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року.