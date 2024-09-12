В нескольких областях возвращают графики отключений света
В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях вводят графики стабилизационных отключений.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об изменениях обязательно сообщат.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.Реклама:
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет
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Экономическая правда.