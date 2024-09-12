Нефть подскочила в цене после падения: причины

Цены на нефть выросли более чем на 1%, продолжив восстановление, вызванное беспокойством относительно влияния урагана "Франсин" на добычу в США.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ноябрь выросли на 1,01 ол, или на 1,4%, до 71,62 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть в октябре подорожали на 1 долл, или на 1,5%, до 68,31 долл.

Оба контракта выросли более чем на 2% на предыдущей сессии, поскольку оффшорные платформы в Мексиканском заливе США были закрыты, а работа нефтеперерабатывающих заводов на побережье была нарушена ураганом "Франсин".

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Почти 39% добычи нефти и почти половина добычи природного газа в Мексиканском заливе США были отключены в среду. Всего было эвакуировано 171 добывающую платформу и три буровые установки.

На прошлой неделе запасы нефти в США выросли по всем направлениям, поскольку импорт сырой нефти увеличился, а экспорт сократился.

Отмечается, что спрос на бензин в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, упал до самого низкого уровня с мая. Спрос на дистиллятное топливо и объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах также снизились.

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Несмотря на беспокойство по поводу урагана "Франсин", среднесрочная тенденция остается медвежьей для нефти WTI, поддерживаемая слабым спросом со стороны Китая.

Напомним:

Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 г. Среди причин экономики Китая и США.

ОПЕК+ обсуждает возможную отсрочку увеличения добычи нефти, запланированного на октябрь. Цены на нефть уже отреагировали.