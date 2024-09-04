Експортери нафти з ОПЕК+ сумніваються у потребі збільшення видобутку
Середа, 4 вересня 2024, 15:00 -
ОПЕК+ обговорює можливу відстрочку збільшення видобутку нафти, запланованого на жовтень. Ціни на нафту вже відреагували.
Про це повідомляє Bloomberg.
Група на чолі з Саудівською Аравією і Росією переглядає питання про те, чи варто продовжувати заплановане збільшення видобутку на 180 000 барелів на день.
ОПЕК+ обговорює можливу відстрочку запланованого на жовтень збільшення видобутку нафти після того, як ціни впали до найнижчого рівня з минулого року.
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Ціни на нафту зросли на цих новинах. Американская марка WTI Crude зросла на 1% або 70 центів.
Нагадаємо:
Ціни на нафту впали в середу, зупинившись на найнижчому рівні з грудня 2023 року, на очікуваннях вирішення суперечки, що зупинила експорт з Лівії, і побоюваннях щодо млявого світового попиту.
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