Нафта Brent впала нижче 70 доларів за барель – найнижче за більш ніж 2,5 роки

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Ціна нафти Brent опустилася нижче за 70 доларів за барель вперше з грудня 2021 р. Серед причин економіки Китаю та США.

Про це повідомляє CNBC.

Ціни на нафту втрачають понад 3% на торгах у вівторок, вартість Brent опустилася нижче за позначку 70 дол за барель вперше з грудня 2021 року.

Зазначається, що тиск на ринок чинять сигнали спаду економічної активності в США і Китаї, що посилюють побоювання трейдерів щодо перспектив попиту на нафту.

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Окрім того, в повідомленні додають, що ОПЕК очікує, що попит у 2024 році зросте приблизно на 2 млн барелів на день, приблизно на 80 тис барелів на добу повільніше, ніж її попередній прогноз. Група виробників нафти прогнозує зростання попиту на 1,7 млн барелів на добу в наступному році, приблизно на 40 тис барелів на добу нижче, ніж спочатку очікувалося.

ОПЕК знизила прогноз попиту в серпні через зниження споживання в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти.

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Занепокоєння щодо зниження попиту в Китаї через різке зростання продажів електромобілів нависло над ринком нафти вже кілька місяців.

Очікується також, що ОПЕК+ збільшить видобуток у грудні, а Morgan Stanley та інші аналітики ринку прогнозують надлишок на 2025 рік.

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Нафта продовжує втрачати в ціні на слабких даних з Китаю, перспективі збільшення пропозиції ОПЕК+.