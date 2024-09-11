АРМА приобрело военных облигаций на более чем шесть миллионов евро

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов приобрело военных облигаций на 6,5 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) осуществило закупку военных облигаций в иностранной валюте на сумму 6,5 миллионов евро. Эта операция является продолжением успешной практики эффективного управления арестованными средствами, в частности, для поддержки обороны Украины", - говорится в сообщении.

По данным АРМА, общая сумма приобретенных военных ОВГЗ достигла почти 6 млрд грн в эквиваленте (4,2 млрд грн, 31 млн долл, 6,5 млн евро).

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Напомним:

6 сентября состоялся аукцион на "Прозорро.Продажи", где была продана часть арестованной коллекции часов экс-нардепа Виктора Медведчука.

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) во взаимодействии с ГБР провело ряд мероприятий, результатом которых стало списание 2,1 млрд грн, которые находились на счетах компаний.

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