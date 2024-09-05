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АРМА стягує рекордні 2,6 млрд з рахунків онлайн-казино, повʼязаного з росіянами

Четвер, 5 вересня 2024, 14:46 - Віктор Волокіта

Агентство з розшуку й управління активами (АРМА) у взаємодії з ДБР провело низку заходів, результатом яких стало списання 2,1 млрд грн, які знаходились на рахунках компаній.

Про це повідомляє очільниця АРМА Олена Дума.

Як йдеться в повідомленні, ці компанії займалися наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом.

Працівники АРМА спільно з ДБР працюють над подальшим списанням решти коштів в сумі близько 500 млн грн з рахунків в інших банках.

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"Відтак,  загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми, яка становить майже 10  млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило нерухомість та понад 100 млн гривень на рахунках компанії та її директора, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

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Економічна правда

АРМА Росія
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