Цены на нефть восстанавливаются после падения из-за опасений перебоев в поставках

Цены на нефть выросли, отыграв часть потерь предыдущего дня, поскольку беспокойство относительно урагана "Франсин", который перекрыл добычу в США, перевесило опасения относительно слабого мирового спроса.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 34 цента, или на 0,5%, до 69,53 долл за баррель, в то время как фьючерсы на нефть в США стоили 66,10 долл за баррель, что на 35 центов, или на 0,5%, выше.

Оба эталона упали почти на 3 доллара во вторник: Brent достигла самого низкого уровня с декабря 2021 года, а WTI упала до уровня мая 2023 года, после того, как ОПЕК+ пересмотрела свой прогноз спроса на этот год и 2025 год.

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"Франсин" усилился в Мексиканском заливе, что заставило жителей Луизианы эвакуироваться вглубь штата, а нефтегазовые компании - остановить добычу.

Около 24% добычи нефти и 26% добычи природного газа в Мексиканском заливе США были отключены из-за шторма.

Запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 6 сентября, сократились на 2,793 млн баррелей, а запасы бензина - на 513 тыс баррелей.

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Ежедневный импорт сырой нефти в Китай вырос в прошлом месяце до самого высокого уровня за год, но это все еще на 7% меньше, чем год назад, а с начала года импорт на 3% меньше, чем за предыдущий период.

Напомним:

Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 г. Среди причин экономики Китая и США.

ОПЕК+ обсуждает возможную отсрочку увеличения добычи нефти, запланированного на октябрь. Цены на нефть уже отреагировали.