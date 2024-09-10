Китай сокращает железнодорожные поставки товаров в Россию: причины

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Экспорт из Китая формально пока в плюсе, однако участники рынка сообщают о сокращении поездов в этом месяце на 30-40%.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Экспорт из Китая формально пока в плюсе: по данным таможенного управления КНР, товарооборот за январь-август вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 158,5 млрд долл, в том числе экспорт Китая в РФ увеличился на 0,4% до 71,9 млрд долл. С учетом инфляции физический экспорт, скорее всего, сократился и, судя по рассказам российских импортеров, спад быстро ускоряется.

Китайские транспортные компании сократили отправку поездов из КНР из-за пробок на российских железных дорогах, нехватки контейнеров и железнодорожных платформ.

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"Наш китайских логистический партнер предупредил, что планы отправок по железной дороге на сентябрь сокращены минимум на 50% из-за проблем в Забайкальске - все равно контейнеры оттуда не выезжают", – говорит один из импортеров. По информации другого собеседника The Moscow Times, в этом месяце в Россию поедет только 30-40% от запланированных ранее поездов.

В сообщении отмечают, что Забайкальск - крупнейший грузовой терминал на пограничных переходах между Россией и Китаем и ключевой железнодорожный узел при прямой доставке по железной дороге.

Сообщается, что логисты рекомендовали ему вообще отказаться от доставки по железной дороге и маршруту море и железная дорога через Дальний Восток из-за постоянных задержек, сдвигов по срокам и планов китайской стороны снизить командировки подвижного состава.

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Проблемы связаны с тем, что поток контейнерных грузов в Китай ниже, чем из Китая, к тому же платформ для их отправки тоже не хватает, да и железнодорожные пути забиты, объяснял менеджер логистической компании. В результате контейнеры доезжают до центральной России, разгружаются и месяцами ждут здесь, пока появится возможность для поездки в обратную сторону.

Напомним:

Правительство РФ констатировало потерю импорта на почти 30 млрд долл из-за проблем с платежами.

В августе в России усилились проблемы с расчетами с китайскими партнерами.