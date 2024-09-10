Цена на российскую нефть приблизилась к 60 долларам за баррель

Снижение цен на нефть привело к падению нефтяных доходов России до семимесячного минимума.

Об этом сообщает Bloomberg.

Падение мировых цен на нефть подталкивает российскую нефть вплотную к отметке 60 долл за баррель.

Это также привело к тому, что доходы России от продажи нефти упали до самого низкого уровня с февраля, что подчеркивает вызовы, с которыми сталкивается Москва из-за ослабления мирового рынка.

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60 долл/баррель - это уровень, который "Большая семерка" стремилась установить для Кремля в качестве наказания за вторжение в Украину.

Четырехнедельные средние объемы сырой нефти упали до 3,13 млн баррелей в день на этой неделе, снизившись на 30 тыс баррелей в день по сравнению с предыдущим периодом.

Недельные поставки, которые гораздо более изменчивы, двигались в противоположном направлении, увеличившись примерно на 40 тыс баррелей в день

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Ежедневные поставки российской сырой нефти морем за неделю, закончившуюся 8 сентября, выросли примерно на 40 тыс баррелей до 3,14 млн.

В целом объем поставок сырой нефти в этом году примерно на 45 000 баррелей в день ниже среднего показателя за весь 2023 год.

Валовая стоимость экспорта сырой нефти из России упала до 1,44 млрд долл за семь дней до 8 сентября с 1,52 млрд долл за период до 1 сентября. Небольшое увеличение еженедельных потоков компенсировалось падением цен на основные потоки сырой нефти из РФ. Это привело к тому, что еженедельная стоимость зарубежных поставок достигла самого низкого уровня с января.

Средний доход за четыре недели упал до самого низкого уровня с февраля около 1,51 млрд долл в неделю. Средний пик за четыре недели - 2,17 млрд долл в неделю - был достигнут в период до 19 июня 2022 года.

Напомним:

Западные компании обеспечили покрытие страховых рисков для 10 танкеров, которые в этом году отправились из России в Азию.

Танкер "Виктор Бакаев" перевозит нефть в Китай с Балтики, проверяя санкции стран "Большой семерки", которые пытаются ограничить нефтяной флот РФ.