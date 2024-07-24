Росія завантажила четвертий санкційний танкер "Совкомфлоту" 

Танкер "Віктор Бакаєв" перевозить нафту до Китаю з Балтики, перевіряючи санкції країн "Великої сімки", які намагаються обмежити нафтовий флот РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Росія завантажила четвертий танкер, що перебуває під санкціями і належить державному ПАТ "Совкомфлот", перевіряючи рішучість країн "Великої сімки", які намагаються обмежити флот суден, що перевозять московську нафту.

Судно "Віктор Бакаєв" вийшло з порту Приморськ на Балтійському морі в неділю з вантажем близько 730 000 барелів нафти марки Urals. Він прямує до китайського міста Чжоушань.

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Це вже четвертий такий танкер, який Росія нещодавно ввела в експлуатацію після багатомісячного простою. Кількість суден, що підпадають під санкції США, ЄС або Великобританії, зросла до 62 минулого тижня, коли британська влада наклала санкції на 11 суден.

Усі три попередні танкери "Совкомфлоту", судячи з супутникових знімків, здійснювали перевантаження в морі поза зоною видимості цифрових систем стеження за суднами.

Нагадаємо:

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Пенсійні фонди США опосередковано інвестували в спеціалізовані судна льодового класу, що обслуговують російський термінал експорту газу "Ямал СПГ".

Супертанкер Oxis отримав близько мільйона барелів російської флагманської нафти Urals з іншого судна. Це судно було одним із двох, що належать та експлуатуються російською державною танкерною компанією Совкомфлот.

Від холодних вод Балтійського моря до тихоокеанських берегів Владивостока десятки танкерів РФ, які раніше перевозили московську нафту, зараз стоять порожніми і простоюють.