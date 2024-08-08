Західні страховики покривають танкери з нафтою РФ попри санкції

Західні страхові компанії забезпечили покриття для 10 танкерів, які цього року вирушили з Росії до Азії.

Про це повідомляє Reuters.

Група західних страхових компаній забезпечила покриття для танкерів з російською нафтою після того, як G7 встановили обмеження цін.

П'ять страхових компаній, зокрема American Club, West of England зі штаб-квартирою в Люксембурзі та норвезька Gard, забезпечили покриття для 10 танкерів, які цього року вирушили з Росії до Азії.

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Обмеження, запроваджене G7 та їхніми союзниками, щоб зменшити здатність Росії фінансувати війну, дозволяє західним страховикам і суднам брати участь у торгівлі російською нафтою лише в тому випадку, якщо нафта продається за ціною нижче 60 дол за барель.

Зазначається, що Росія, яка заборонила своїм компаніям дотримуватися встановленої ціни, продавала цього року флагманську нафту марки Urals у балтійських портах в середньому 69,4 дол за барель.

American Club і West of England застрахували два судна – Gioiosa та Orion I, які на початку 2024 року взяли на борт нафту від російської компанії "Роснєфть" у російській Балтиці й відпливли до Китаю.

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American Club заявила, що не мала доступу до інформації про ціну за нафту під час надання покриття для танкера Gioiosa.

У Gard повідомили, що покладалися на підтвердження цінового обмеження, а також перевіряли додаткові джерела даних та інформації. Обидві компанії спрямували додаткові запитання стосовно обмеження до Міжнародної групи (IG) клубів P&I, яка забезпечує страхування 90% світового флоту.

Страховики заявили, що вони покладаються на атестаційні листи від учасників торгівлі про те, що вся робота була законною і відповідала західним санкціям.

Нагадаємо:

Танкер "Віктор Бакаєв" перевозить нафту до Китаю з Балтики, перевіряючи санкції країн "Великої сімки", які намагаються обмежити нафтовий флот РФ.

Супертанкер Oxis отримав близько мільйона барелів російської флагманської нафти Urals з іншого судна. Це судно було одним із двох, що належать та експлуатуються російською державною танкерною компанією Совкомфлот.