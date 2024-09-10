РФ сделает ставку на подсанкционный завод, чтобы достичь цели по экспорту газа

Планы России по увеличению экспорта газа будут опираться на проект по добыче сжиженного природного газа в Арктике, который является объектом американских санкций.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Москва намерена экспортировать 35,2 миллиона тонн переохлажденного топлива в этом году, согласно базовому сценарию нового макроэкономического прогноза до 2030 года. Это на 1,9 миллиона тонн больше, чем в прошлом году, и эквивалентно примерно 30 грузам.

Поскольку два крупных российских СПГ-объекта уже работают выше проектной мощности, по крайней мере половина этих объемов должна поступить с возглавляемого ПАО "Новатэк" "Арктик СПГ-2", который является основным объектом энергетических санкций США против Кремля в этом году.

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Вашингтон и его союзники работают над тем, чтобы уменьшить будущие доходы Кремля от экспорта энергоносителей на фоне войны в Украине.

Для достижения этой цели США наложили санкции не только на "Арктик СПГ-2", который заработал в конце 2023 года, но и на связанные с ним танкеры, что существенно ограничило пул судов, которые есть в распоряжении завода.

Россия отреагировала на это созданием небольшого теневого флота СПГ для доставки новых арктических грузов на мировой рынок.

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Однако все суда, которые обслуживают завод, пока не имеют ледового класса. Это означает, что они не смогут принимать грузы из-за Полярного круга, когда закончится сезон летней навигации.

Напомним:

Россия была вынуждена начать хранить газ из флагманского арктического проекта лидера РФ Владимира Путина в знак того, что западные санкции отпугивают покупателей.

Российский завод по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), находящийся под санкциями, впервые отправляет партию в Азию.

Экономическая правда.