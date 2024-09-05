Західні санкції відлякують клієнтів від газового проєкту Путіна в Арктиці – FT

Росія була змушена почати зберігати газ з флагманського арктичного проєкту лідера РФ Владіміра Путіна на знак того, що західні санкції відлякують покупців.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Згідно з даними відстеження суден і супутниковими знімками, три судна відвантажили скраплений природний газ з "Арктик СПГ-2", який перебуває під санкціями США.

Одне з суден, "Еверест Енерджі", як видається, розвантажилося на плавучому газосховищі "Саам", що стоїть на якорі в бухті в Мурманській області на півночі Росії.

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Відтоді воно попрямувало назад у напрямку "Арктик СПГ-2". Ця передача "підкреслює проблеми, з якими стикається Росія у пошуку покупців на свій санкційний СПГ", - зазначають аналітики Kpler, інформаційно-аналітичної платформи.

Дві інші партії також залишилися в російських або європейських водах і не були доставлені покупцеві.

"Арктик СПГ-2", пише газета, був задуманий як тотемний проєкт для Кремля: його заплановане повне виробництво повинно було скласти п'яту частину річного обсягу виробництва СПГ в Росії до 2030 року - 100 млн тонн, що більш ніж втричі перевищувало б обсяг, який країна експортує зараз.

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Нагадаємо:

Підсанкційний газовий танкер РФ помітили біля Суецького каналу під час перевантаження газу на непідсанкційний танкер ОАЕ.

Економічна правда.