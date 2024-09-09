Підсанкційний газовий завод РФ вперше відправив вантаж до Азії

Російський завод з експорту скрапленого природного газу (СПГ), що перебуває під санкціями, вперше відправляє партію в Азію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Російське підсанкційне підприємство з експорту СПГ, вперше відправляє партію в Азію, оскільки Москва продовжує шукати клієнтів, готових купувати паливо в обхід американських обмежень.

Компанія Everest Energy забрала вантаж із заводу "Арктик СПГ 2" на північному сході Росії на вихідних і наразі прямує до Азії північним морським шляхом. Судно було побудоване в 2003 році, минулого місяця потрапило під санкції США через його зв'язок з підозрюваним "темним флотом", а його судноплавний сертифікат анульований.

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Повідомляється, що це небезпечно для традиційного судна для перевезення ЗПГ без криголамного обладнання перетинати арктичний торговий маршрут, який повністю замерзає взимку в північній півкулі.

Це ілюструє, на що готова піти Росія, щоб розширити постачання газу, попри обмеження, накладені США на завод і супровідні судна в спробі зупинити роботу об'єкта.

Кінцевий пункт призначення Everest Energy невідомий. Судно може доставити газ до Корякського паливного сховища на Камчатці або до імпортного термінала в Азії.

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Нагадаємо:

Підсанкційний газовий танкер РФ помітили біля Суецького каналу під час перевантаження газу на непідсанкційний танкер ОАЕ.

Нові невідомі покупці, підозрювані у зв'язках з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що свідчить про те, що Москва розширює свій "темний флот" танкерів для перевезення газу.