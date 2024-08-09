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Китай подает жалобу во Всемирную торговую организацию из-за тарифов ЕС на электромобили

Пятница, 9 августа 2024, 13:13 - Алексей Артемчук

Китай официально подал жалобу во Всемирную торговую организацию из-за решения Европейского Союза ввести пошлины на китайские электромобили.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на Министерство торговли Китая.

Китай подал дело в механизм урегулирования споров ВТО. 

"Это было сделано для защиты прав и интересов отрасли электромобилей", - отмечают в Министерстве торговли.

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Отмечается, что отношения Пекина с ЕС в последние месяцы достигли новых минимумов, поскольку блок приближает свою политику в отношении Китая к политике США. 

В прошлом месяце ЕС ввел временные тарифы на уровне 37,6% на импорт некоторых автомобилей из Китая после многомесячного расследования китайской государственной помощи производителям электромобилей.

"Мы призываем ЕС немедленно исправить свои ошибки и вместе защитить экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и ЕС, а также стабильность цепочки поставок электромобилей", – добавила пресс-секретарь.

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Китай уже угрожал возмездием европейским фермерам и самолетостроителям, а также начал антидемпинговое расследование против французской алкогольной промышленности.

"Суждение в предварительном заключении ЕС не имеет фактической и правовой основы. Оно грубо нарушает правила ВТО и подрывает глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата", – заявил представитель министерства.

Напомним:

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

Страны-члены ЕС, вероятно, поддержат введение предложенных тарифов на китайские электромобили и в ноябре.

Китай ЕС электромобиль
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