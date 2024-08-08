Галущенко относительно заявлений о возгорании силовых трансформаторов на ПАЭС: это ложь
Информация о том, что на Южноукраинской АЭС сгорели силовые трансформаторы, является откровенной ложью.
Об этом во время брифинга сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет "Укринформ".
"Событие, которое произошло на Южно-Украинской АЭС и которое сначала российские источники, а затем и наши некоторые эксперты назвали аварией, по шкале от 1 до 7 учитывается как ноль, то есть не подпадает под определение. Это манипуляция. И делается она для дискредитации атомной энергетики", - сказал Галущенко.
По его словам, информация о том, что на ПАЭС якобы сгорели силовые трансформаторы, тоже является откровенной ложью. Потому что специалисты знают, что если бы это произошло, то АЭС не смогла бы выдавать электроэнергию.
"Считаю, что этой ситуации придали политическую окраску. Зачем? Компетентные органы будут разбираться", - резюмировал министр.
Напомним:
Международное агентство по атомной энергии подтвердило отключение энергоблока на Южноукраинской АЭС из-за проблемы с трансформатором.
Ранее, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял о трех возгораниях трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, что привело к временному ухудшению ситуации с ограничениями света.
Впоследствии, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южно-Украинской АЭС и отключение энергоблока - не правда и российский нарратив.
"Центр противодействия дезинформации уже высказал позицию, что это все фейк, и самое интересное, знаете, что сначала эта информация появилась на российских каналах", - заявил он.
"Потом экспертам оно залетело в украинское медиапространство. Ну, это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, для чего это делается", - продолжил Галущенко.
После этого, народный депутат Ярослав Железняк обратился с запросом о ситуации на ПАЭС в "Укрэнерго" и получил другой ответ.
Экономическая правда