Галущенко относительно заявлений о возгорании силовых трансформаторов на ПАЭС: это ложь

Информация о том, что на Южноукраинской АЭС сгорели силовые трансформаторы, является откровенной ложью.

Об этом во время брифинга сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет "Укринформ".

"Событие, которое произошло на Южно-Украинской АЭС и которое сначала российские источники, а затем и наши некоторые эксперты назвали аварией, по шкале от 1 до 7 учитывается как ноль, то есть не подпадает под определение. Это манипуляция. И делается она для дискредитации атомной энергетики", - сказал Галущенко.

По его словам, информация о том, что на ПАЭС якобы сгорели силовые трансформаторы, тоже является откровенной ложью. Потому что специалисты знают, что если бы это произошло, то АЭС не смогла бы выдавать электроэнергию.

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"Считаю, что этой ситуации придали политическую окраску. Зачем? Компетентные органы будут разбираться", - резюмировал министр.

Напомним:

Международное агентство по атомной энергии подтвердило отключение энергоблока на Южноукраинской АЭС из-за проблемы с трансформатором.

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Ранее, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял о трех возгораниях трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, что привело к временному ухудшению ситуации с ограничениями света.

Впоследствии, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южно-Украинской АЭС и отключение энергоблока - не правда и российский нарратив.

"Центр противодействия дезинформации уже высказал позицию, что это все фейк, и самое интересное, знаете, что сначала эта информация появилась на российских каналах", - заявил он.

"Потом экспертам оно залетело в украинское медиапространство. Ну, это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, для чего это делается", - продолжил Галущенко.

После этого, народный депутат Ярослав Железняк обратился с запросом о ситуации на ПАЭС в "Укрэнерго" и получил другой ответ.

Экономическая правда