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Со счетов Богуслаева государству передали еще почти 80 миллионов

Среда, 7 августа 2024, 18:35 - Алексей Артемчук

Фонд государственного имущества перечислил в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии еще 79,5 млн с арестованных счетов Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщает председатель ФГИУ Виталий Коваль.

"+79,5 млн грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии передал ФГИУ. Это средства, которые были размещены на счетах АО "ПУМБ" и являются частью активов Вячеслава Богуслаева", - говорится в сообщении.

Коваль напомнил, что, по решению суда, национализированные средства вместе с другими активами, принадлежавшими Богуслаеву и Петру Кононенко, переданы в управление Фонда госимущества.

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Всего со счетов экс-президента АО "Мотор Сич" ФГИУ передал в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии уже более 366 млн в гривневом эквиваленте.

Сейчас работа с национализированными активами упомянутых лиц продолжается, включая инвентаризацию имущества, его перерегистрацию и анализ имеющихся арестов.

Напомним:

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Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Мотор Сич Украина ФГИУ
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