Украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на оружие для ВСУ

В 2024 году украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, доля 70%, которую обеспечивают украинские производители, может меняться в зависимости от потребностей и возможностей производства.

"Агентство оборонных закупок (АОЗ) уже заключило более 20 контрактов с мировыми производителями вооружения из 10 стран, преимущественно из Европы и США", - отметил Клименков.

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Агентство контрактует только то вооружение, которое прошло кодификацию Минобороны.

"Техника, которая имеет большой запрос на поле боя, значительно быстрее проходит кодификацию и попадает в перечень", - отметила руководительница АОЗ Марина Безрукова.

Она также пояснила, что сроки поставки техники в боевые подразделения зависят от условий поставки и логистики. Например, закупленные БПЛА DJI Mavic быстро попадают на фронт, тогда как производство новой техники требует больше времени.

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"Агентство прилагает все усилия для дебюрократизации процессов, чтобы необходимая техника и вооружение вовремя поступали на фронт. Это способствует повышению эффективности оборонных закупок и усилению обороноспособности Украины", - добавила Безрукова.

Напомним:

В оборонном ведомстве кодифицировали и допустили к использованию пехотный реактивный огнемет украинского производства.

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило контракты со 102 отечественными поставщиками, из которых 45% - это производители БПЛА.