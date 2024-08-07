Міністерство оборони взяло на озброєння вогнемет українського виробництва

В оборонному відомстві кодифікували та допустили до використання піхотний реактивний вогнемет українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У Міністерстві оборони кодифікували та допустили до експлуатації у військах вогнемет піхотний реактивний, розроблений фахівцями однієї з установ сектору ОПК.

В повідомленні уточнюють, що це переносна зброя, призначена для ураження вогневих точок противника, легкоброньованої та автомобільної техніки ворога.

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Також з вогнемета можна знищувати живу силу ворога за укриттями, перепонами та на відкритій місцевості.

Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. За своєю фугасною дією вибух цієї гранати еквівалентний детонації артилерійському снаряду великого калібру. Небезпека для живої сили ворога зберігається на відстані понад півсотні метрів від епіцентру вибуху.

Зазначається, що особливо ефективним є використання вогнемета під час штурмових дій в міському середовищі. Наприклад, ворог, який укрився у цегляному будинку, не матиме шансів на виживання, якщо постріл вогнемета вибухне всередині.

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