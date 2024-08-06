Суд разрешил возобновить добычу газа на Сахалинском месторождении

Седьмой апелляционный административный суд разрешил компании "Укрнефтебурение", которая была отчуждена у Игоря Коломойского, возобновить добычу на Сахалинском месторождении.

Об этом Forbes Ukraine сообщил собеседник в "Укрнафте" причастный к судебному разбирательству.

"Суд выиграли, добычу возобновят", - говорит собеседник.

Справка. На июнь 2024-го из-за простоя государство потеряло ориентировочно почти 285 млн кубометров природного газа и 31 000 т конденсата, говорится на сайте "Укрнефтебурения". Ежемесячные потери составляют 47,3 млн кубометров газа и 5229 тонн конденсата. Реклама:

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Напомним:

"Нафтогаз" надеется, что Сахалинское газовое месторождение возобновит работу к концу 2024 года.

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4 декабря 2023 года Государственная служба геологии и недр аннулировала специальное разрешение №6349 от 10 июля 2019 года, предоставленное "Укрнефтебурению" с целью добычи углеводородов Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения. Спецразрешение прекратили во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда.

За 6 месяцев простоя ЧАО "ПК „Укрнефтебурение" государство потеряло 2,46 млрд грн налогов.

Экономическая правда