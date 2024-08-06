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Украинцы увеличили инвестиции в военные облигации на 5 миллиардов: какая доходность

Вторник, 6 августа 2024, 18:00 - Алексей Артемчук
 

Граждане Украины увеличили инвестиции в военные облигации на 5,2 млрд грн в июле по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В течение июля украинский бизнес увеличил свои инвестиции в государственные облигации на 10,6 миллиардов гривен, а граждане - на 5,2 млрд гривен по сравнению с июнем. 

Отмечается, что физлица уже владеют военными облигациями на 64 млрд грн.

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По состоянию на 1 августа в обращении находится ОВГЗ более чем на 1,67 трлн грн. Наибольшая часть - у коммерческих банков (43,4%) и НБУ (40,7%). Доля юридических и физических лиц увеличилась по сравнению с прошлым месяцем и составляет 10,2% (+0,5%) и 3,8% (+0,2%) соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,9%, а территориальных общин - 0,04%.

В июле Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций 38 млрд грн в эквиваленте (26,4 млрд грн и 285,7 млн долл). 

Сообщается, что из общего объема выпущенных ОВГЗ в июле 35,5 млрд грн - это военные облигации.

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Средневзвешенная доходность ОВГЗ, номинированных в гривне, в июле равнялась 15,08%, номинированных в долларе - 4,66%.

За январь-июль 2024 года от размещения ОВГЗ на аукционах Минфин привлек 289,3 млрд грн в эквиваленте.

Напомним:

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник 30 июля повысило ставку отсечения 2-летних бумаг с 15,4% до 15,5%, что позволило ему на порядок увеличить объемы их продаж.

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,6 млрд грн.

ОВГЗ облигации Минфин Украина
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Экономическая правда
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