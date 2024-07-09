Мінфін залучив до бюджету 12 мільярдів з продажу облігацій
Вівторок, 9 липня 2024, 20:33 -
Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,6 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 12,6 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
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- 4,191 млрд грн під 14,70% із погашенням через 1 рік;
- 607 млн грн під 15,4% з погашенням через 2 роки;
- 152 млн грн під 16,73% з погашенням через 3,6 року.
Також було запропоновано доларові ОВДП: 189 млн дол. під 4,66% з погашенням через 1 рік.
Економічна правда.
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