Мінфін залучив до бюджету 12 мільярдів з продажу облігацій

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 12,6 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

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4,191 млрд грн під 14,70% із погашенням через 1 рік;

607 млн грн під 15,4% з погашенням через 2 роки;

152 млн грн під 16,73% з погашенням через 3,6 року.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 189 млн дол. під 4,66% з погашенням через 1 рік.

Економічна правда.