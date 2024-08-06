Volkswagen возвращается в Россию через Китай, но не признает этого
Немецкий автогигант Volkswagen вышел на российский рынок в июле этого года с брендом Jetta.
Об этом сообщает Die Zeit.
Автомобили Jetta, продаваемые на российском рынке, изготавливаются на заводе в Китае совместным предприятием Volkswagen и китайской автомобильной группы FAW, огромной компании с продажами более 80 млрд евро.
Большинство совместного предприятия Volkswagen-FAW находится в руках Китая. Дизайн автомобилей лишь незначительно отличается от оригиналов VW.
Отмечается, что самое главное, то, что в то время как Volkswagen, как и все другие западные производители автомобилей, давно официально ушел с российского рынка, Jetta сейчас готовится снова официально закрепиться в России, несмотря на войну и санкции.
Volkswagen, как одна из двух материнских компаний Jetta, вероятно, выиграет от этого.
Бренд Jetta - переработанные аналоги автомобилей других марок Volkswagen - изначально создавался для китайского рынка. У Jetta даже есть официальный сайт в РФ - Jetta Motors Russia, зарегистрированный на российскую дочку компании-партнера Volkswagen в Китае.
Однако сайт перестал работать после того, как корреспонденты Die Zeit отправили запрос в немецкую компанию.
Volkswagen заявил, что ничего не знает о бизнесе в России. В сообщении отмечают, что не очень правдоподобно, что такой шаг возможен без ведома Volkswagen.
Напомним:
Количество новых регистраций электрокаров в Германии существенно упало, а производители автомобилей сокращают производство, поскольку спрос на электромобили разочаровывает.
Volkswagen заявил, что ему нужно будет осуществить "значительные меры по сокращению расходов" во второй половине года, чтобы восстановить маржу прибыли.