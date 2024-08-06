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Volkswagen возвращается в Россию через Китай, но не признает этого

Вторник, 6 августа 2024, 15:26 - Алексей Артемчук

Немецкий автогигант Volkswagen вышел на российский рынок в июле этого года с брендом Jetta.

Об этом сообщает Die Zeit.

Автомобили Jetta, продаваемые на российском рынке, изготавливаются на заводе в Китае совместным предприятием Volkswagen и китайской автомобильной группы FAW, огромной компании с продажами более 80 млрд евро. 

Большинство совместного предприятия Volkswagen-FAW находится в руках Китая. Дизайн автомобилей лишь незначительно отличается от оригиналов VW. 

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Отмечается, что самое главное, то, что в то время как Volkswagen, как и все другие западные производители автомобилей, давно официально ушел с российского рынка, Jetta сейчас готовится снова официально закрепиться в России, несмотря на войну и санкции. 

Volkswagen, как одна из двух материнских компаний Jetta, вероятно, выиграет от этого.

Бренд Jetta - переработанные аналоги автомобилей других марок Volkswagen - изначально создавался для китайского рынка. У Jetta даже есть официальный сайт в РФ - Jetta Motors Russia, зарегистрированный на российскую дочку компании-партнера Volkswagen в Китае.

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Однако сайт перестал работать после того, как корреспонденты Die Zeit отправили запрос в немецкую компанию.

Volkswagen заявил, что ничего не знает о бизнесе в России. В сообщении отмечают, что не очень правдоподобно, что такой шаг возможен без ведома Volkswagen.

Напомним:

Количество новых регистраций электрокаров в Германии существенно упало, а производители автомобилей сокращают производство, поскольку спрос на электромобили разочаровывает.

Volkswagen заявил, что ему нужно будет осуществить "значительные меры по сокращению расходов" во второй половине года, чтобы восстановить маржу прибыли. 

Volkswagen Китай автомобильный рынок Россия
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