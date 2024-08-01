Volkswagen планує значне скорочення витрат для відновлення прибутковості - Reuters

Volkswagen заявив, що йому потрібно буде здійснити "значні заходи зі скорочення витрат" у другій половині року, щоб відновити маржу прибутку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Німецький автогігант також зменшує виробничі потужності та змінює підхід до витрат на програмне забезпечення після своїх інвестицій в компанію Rivian, яка займається виробництвом електромобілів.

Volkswagen вже скоротив виробничі потужності на 25% на певних підприємствах, включаючи основний завод у Вольфсбурзі, в рамках загальної мети скоротити потужності на 10% по всій Європі.

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Компанія оновлює свою модельну лінійку, зокрема створює спеціальні моделі електромобілів для китайського та американського ринків, намагаючись протистояти конкуренції з боку таких компаній, як Tesla і китайська BYD.

Однак, як і багато інших виробників, Volkswagen стикається з нижчим, ніж очікувалося, попитом на електромобілі, а також проблемами у ланцюгах постачання та зростанням витрат, навіть попри зусилля регуляторів Європи та США захистити свої ринки від дешевих китайських електромобілів за допомогою мит.

Від конкуренції з "китайцями" постраждав і німецький автоконцерн BMW.

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Компанія заявила про нижчий, ніж очікувалося, рівень прибутковості у своєму основному автомобільному сегменті за другий квартал, що спричинило падіння акцій на фоні посиленої конкуренції та зниженого попиту в Китаї.

Прибуток до сплати відсотків та податків (EBIT) у автомобільному сегменті німецького автовиробника знизився до 8,4% у порівнянні з 9,2% за аналогічний період минулого року. Цей показник також виявився нижчим за прогнозовані аналітиками 8,7%, згідно з консенсусом компанії.

BMW та інші європейські автовиробники відчувають тиск на ключовому для них ринку в Китаї, де місцеві виробники автомобілів завойовують частку ринку завдяки дешевшим електромобілям, змушуючи європейських конкурентів знижувати ціни.

Продажі BMW у Китаї за перші шість місяців року знизилися на 4%, хоча компанія все ж показала кращі результати в регіоні, ніж Volkswagen та Mercedes.

Економічна правда.