Санкции на "Лукойл" не уменьшили поставки нефти в Венгрию и Словакию
Объемы поставок нефти в Венгрию, Словакию и Чехию остались на уровне предыдущих месяцев, несмотря на санкций Украины в отношении транзита российской компании "Лукойл".
Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов в интервью NV.
По его словам, сейчас действует контракт между "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" на транзит нефти в Венгрию, Словакию и Чехию.
"Объем поставок в июле, кстати, остался на уровне предыдущих месяцев", - заявил он.
Чернышов подчеркнул, что нефтепереработка в Чехии, Венгрии, Словакии после санкций на "Лукойл" не почувствовала изменений.
"Они получили такой же объем нефти, однако структура ее владельцев может отличаться", - добавил глава "Нафтогаза".
Напомним:
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в понедельник, 29 июля, встретился с послом Украины Мирославом Кастраном и пригрозил последствиями в случае, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла"
Венгрия стремится решить проблему с транзитом "Лукойла" через Украину, чтобы предотвратить исчерпание запасов и дефицит топлива.
Наконец, Европейский Союз отклонил просьбу Венгрии и Словакии о срочных консультациях в связи с решением Украины запретить транзит нефти от крупного поставщика из РФ.
Экономическая правда.