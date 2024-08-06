Санкции на "Лукойл" не уменьшили поставки нефти в Венгрию и Словакию

Объемы поставок нефти в Венгрию, Словакию и Чехию остались на уровне предыдущих месяцев, несмотря на санкций Украины в отношении транзита российской компании "Лукойл".

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов в интервью NV.

По его словам, сейчас действует контракт между "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" на транзит нефти в Венгрию, Словакию и Чехию.

"Объем поставок в июле, кстати, остался на уровне предыдущих месяцев", - заявил он.

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Чернышов подчеркнул, что нефтепереработка в Чехии, Венгрии, Словакии после санкций на "Лукойл" не почувствовала изменений.

"Они получили такой же объем нефти, однако структура ее владельцев может отличаться", - добавил глава "Нафтогаза".

Напомним:

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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в понедельник, 29 июля, встретился с послом Украины Мирославом Кастраном и пригрозил последствиями в случае, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла"

Венгрия стремится решить проблему с транзитом "Лукойла" через Украину, чтобы предотвратить исчерпание запасов и дефицит топлива.

Наконец, Европейский Союз отклонил просьбу Венгрии и Словакии о срочных консультациях в связи с решением Украины запретить транзит нефти от крупного поставщика из РФ.

Экономическая правда.