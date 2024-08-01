ЄС відхилив прохання Угорщини про зустріч щодо заборони транзиту нафти "Лукойлу"

Європейський Союз відхилив прохання Угорщини та Словаччини про термінові консультації у зв'язку з рішенням України заборонити транзит нафти від великого постачальника з РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив у четвер Угорщину та Словаччину, що попередній аналіз показує, що нові санкції України проти російського ПАТ "Лукойл" не впливають на транзитні операції, що здійснюються трейдинговими компаніями через нафтопровід "Дружба", доки "Лукойл" не є формальним власником нафти.

Домбровскіс обговорив це питання з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у телефонній розмові.

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Представник Комісії заявив, що аналіз блоку не вказує на безпосередній ризик для постачання між двома країнами, і що Комісія чекає на більш детальну інформацію від Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо:

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо у понеділок, 29 липня, зустрівся з послом України Мирославом Кастраном і пригрозив наслідками в разі, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

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Найбільша приватна нафтова компанія РФ збільшила експорт через морські порти на 0,68 млн тонн нафти у липні.

Угорщина прагне розв'язати проблему з транзитом "Лукойлу" через Україну, щоб запобігти вичерпанню запасів і дефіциту палива.