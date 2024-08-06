"Укрзализныця" впервые в 2024 году начала работать в убыток: причина

По результатам работы в июле "Укрзализныця" впервые с начала года получит убыток. Компания требует реформу грузовых тарифов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В течение июля "Укрзализныця" впервые с начала года получит отрицательный финансовый результат, несмотря на улучшение операционной эффективности по сравнению с прошлым годом.

Ухудшение финансового результата компания связывает с увеличением объемов перевозок низкомаржинальных грузов, таких как железная и марганцевая руда (+65% против июля 2023 года).

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Сообщается, что доходы от перевозок этих грузов не покрывают расходы на их организацию.

Всего в июле 2024 года было перевезено 13,6 млн тонн грузов, что на 12% больше аналогичного показателя прошлого года:

во внутреннем сообщении - 6,4 млн тонн (-22% к июлю 2023 года);

на экспорт - 6,4 млн тонн (+93% к июлю 2023 года);

на импорт - 746 000 тонн (+39% к июлю 2023 года).

Выход из ситуации "Укрзализныця" видит в сближении стоимости перевозки грузов разных тарифных классов.

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"Нет никакого экономического обоснования существования большой разницы в стоимости перевозки грузов различных тарифных классов, ведь инфраструктурная составляющая (расходы на обслуживание инфраструктуры) для всех грузов одинаковы", - говорится в заявлении.

Напомним:

Почти 100 тыс. пассажиров перевезла "Укрзализныця" по групповым заявкам в течение июля 2024 года.

Антимонопольный комитет порекомендовал "Укрзализныце" изменить условия тендеров, после жалобы Ассоциации банкиров.