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Групові заявки: УЗ за місяць перевезла 65 тисяч дітей, супроводжуючих - вдвічі менше 

Понеділок, 5 серпня 2024, 17:22 - Віктор Волокіта

Майже 100 тис. пасажирів перевезла "Укрзалізниця" за груповими заявками впродовж липня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". 

Як йдеться в повідомленні, з них більше 65 тис. дітей та 32 тис. супроводжуючих. 

"До 120 дитячих груп прямували одночасно залізницею в окремі дні липня. Це означає: в кожному поїзді, що курсував країною, був заброньований мінімум один  вагон (а часто і більше) під дитячі групи", - розповіли в "Укрзалізниці". 

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Нагадаємо:

Пасажири "Укрзалізниці" скаржаться, що купити квитки на маршрути за популярними напрямками стало значно важче. В УЗ кажуть, що причина цьому – високий попит у піковий сезон. 

Економічна правда

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