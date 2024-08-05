Групові заявки: УЗ за місяць перевезла 65 тисяч дітей, супроводжуючих - вдвічі менше
Понеділок, 5 серпня 2024, 17:22 -
Майже 100 тис. пасажирів перевезла "Укрзалізниця" за груповими заявками впродовж липня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Як йдеться в повідомленні, з них більше 65 тис. дітей та 32 тис. супроводжуючих.
"До 120 дитячих груп прямували одночасно залізницею в окремі дні липня. Це означає: в кожному поїзді, що курсував країною, був заброньований мінімум один вагон (а часто і більше) під дитячі групи", - розповіли в "Укрзалізниці".
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Нагадаємо:
Пасажири "Укрзалізниці" скаржаться, що купити квитки на маршрути за популярними напрямками стало значно важче. В УЗ кажуть, що причина цьому – високий попит у піковий сезон.
Економічна правда
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