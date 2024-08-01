Укрзалізниці радять змінити умови тендерів – скаржаться банкіри

Антимонопольний комітет порекомендував Укрзалізниці змінити умови тендерів, після скарги Асоціації банкірів.

Про це повідомляє голова АМКУ Павло Кириленко.

Антимонопольний комітет надав Укрзалізниці обов'язкові до розгляду рекомендації щодо умов тендерів після скарги Асоціації українських банків на дії УЗ та її структурних підрозділів.

Йдеться про практику встановлення УЗ окремих, не передбачених законодавством, умов для учасників тендерів.

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Зокрема, у тендерній документації прописано вимоги, відповідно до яких банківські гарантії можуть видаватися лише банками з певними рейтингами та показниками.

"Ці вимоги призводять до того, що із сотні банківських установ, які мають ліцензію Нацбанку на провадження такої діяльності, лише 19 можуть брати участь у відповідних тендерах Укрзалізниці", – написав Кириленко.

Повідомляється, що Антимонопольний комітет своїм рішенням рекомендував УЗ переглянути цю практику та дотримуватись принципів вільної конкуренції та норм конкурентного законодавства.

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В повідомленні додають, що про розгляд цих рекомендацій та вжиті заходи Укрзалізниця має повідомити Комітет у 30-денний строк від дня їх отримання.

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