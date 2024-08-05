Через "Дію" забронировали почти 120 тысяч работников

С начала электронного бронирования через "Дію" забронировали почти 120 тыс работников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

С начала официального запуска сервиса электронного бронирования через портал "Дія" критически важные предприятия и те, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны, уже забронировали почти 120 тысяч работников.

"Бизнес уже более двух недель активно пользуется электронным бронированием работников. По состоянию на 5 августа через портал "Дія" уже забронировали почти 120 тысяч сотрудников критически важных предприятий и тех предприятий, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны.", – отметила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Отмечается, что электронное бронирование автоматизировало процесс бронирования, сделало его более удобным для бизнеса и существенно сократило время ожидания. Продолжается системная работа над обновлением списков критически важных предприятий.

Для тех, кто желает получить бронирование в бумажной форме, и в дальнейшем доступна такая возможность.

Подробнее с алгоритмом бронирования по спискам военнообязанных и алгоритмом определения предприятия критически важным, можно ознакомиться по ссылке.

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Напомним:

Отрасли садоводства, овощеводства и картофелеводства на сегодня имеют критическое значение и должны иметь возможность бронирования.

Более 615 тысяч военнообязанных мужчин сейчас имеют отсрочку от призыва на военную службу в связи с бронированием.

За более чем неделю через электронный портал "Дія" бронирование от мобилизации получили уже более 76 тысяч сотрудников критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих Силы обороны.