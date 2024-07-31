Мінекономіки розповіло, у яких галузях найбільше заброньованих працівників

Понад 17 тисяч військовозобовʼязаних чоловіків наразі мають відстрочку від призову на військову службу у звʼязку з бронюванням.

Про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України на запит hromadske.

Станом 31 липня, відповідно до наказів Мінекономіки, приблизно 615 тисяч людей мають чинну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Загалом відомством прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних, з них 17 632 досі чинні.

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Розподіл кількості "заброньованих" чоловіків, які працюють у галузях економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування, орієнтовно такий:

енергетична галузь — 29%;

промисловість, виробництво — 15%;

транспорт — 14%;

агропромисловий комплекс — 12%;

медицина — 6%;

оборонно-промисловий комплекс — 5%;

органи державної влади, інші державні органи — 4%;

ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій — 2%;

фінансова, банківська сфера — 2%;

сфера торгівлі — 2%;

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування — 2%;

Економічна правда.