Через "Дію" забронювали вже 76 тисяч працівників стратегічних підприємств

За понад тиждень через електронний портал "Дія" бронювання від мобілізації отримали вже понад 76 тисяч співробітників критично важливих підприємства та підприємств, що забезпечують Сили оборони.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Бронювання у "Дії" запрацювало у середу 17 липня. За понад тиждень роботи послуги, скористатись нею встигли понад 76 тисяч громадян.

Як працює бронювання через "Дію":

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Відповідні міністерства та ОВА вносять до Єдиного переліку підприємства, які мають право на бронювання працівників. Керівники підприємств подають через "Дію" списки військовозобов'язаних, яких потрібно забронювати. Система автоматично перевіряє дані військовозобов'язаних через реєстри. При цьому військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг". Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду. В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.

Людина також може отримати паперове підтвердження бронювання. А також за бажанням подати документи на бронювання у паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, процес бронювання займає не більше години.

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Економічна правда