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В России Райффайзенбанк прекратил открывать новые брокерские счета

Понедельник, 5 августа 2024, 15:03 - Алексей Артемчук

Райффайзенбанк прекратил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов из РФ.

Об этом сообщает The Moskow Times со ссылкой на пресс-службу банка.

Российское подразделение австрийского Raiffeisen Bank International сообщило в понедельник, что временно приостановило открытие новых брокерских счетов в связи с требованием европейского регулятора сократить присутствие группы в России.

"В связи с предписанием Европейского центрального банка в адрес Группы RBI Райффайзен Банк вынужден снижать объем операций на российском рынке", – говорится в сообщении кредитора.

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Имеющиеся счета будут обслуживаться в обычном режиме, сообщил австрийский банк.

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Напомним:

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Давление на Райффайзенбанк с целью ослабления его связей с Россией растет, как со стороны США, так и со стороны Европейского Центробанка.

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