"Охматдет" планирует потратить 14 миллионов на консультанта по ремонту и технадзор

Детская больница "Охматдет" объявила тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта фасада и внутренней отделки здания за 14 миллионов гривен.

Об этом сообщает издание "Наши деньги".

Договор на инженерно-консультационные услуги планируют заключить с "Васеньов Инжиниринг" на 9,35 млн грн, а технический надзор будет осуществлять "Ик-Проект" за 5,22 млн грн, сообщается в системе "Прозорро".

Столичная "Васенев Инжиниринг" зарегистрирована в апреле 2023 года и принадлежит Олегу Васеневу. Ранее в этом году фирма получила тендеров на 4,40 млн грн, больше всего у нынешнего заказчика. Сейчас "Охматдет" планирует в составе инженерно-консультационных услуг заказать Васеньову "консультации по вопросам привлечения подрядных организаций".

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Олег Васенев - это эксперт у которого "Охматдет" сразу заказал техническое обследование пострадавшего корпуса. Он составил дефектный акт с объемами необходимых работ, в котором были указаны завышенные объемы для конкурса благотворительного фонда "Охматдет", пишет издание. В конкурсе требовалось заменить весь фасад, тогда как обломки ракеты разрушили далеко не все декоративные плиты снаружи.

Что еще заказывают у Васенова за 9 млн грн:

Составление графиков выполнения работ, поставки материалов, изделий, конструкций и оборудования, осуществление расчета и составление графика движения рабочих кадров и основных строительных машин на объекте;

обеспечение подбора персонала с учетом соответствия его квалификации составу и объемам работ, организация обучения и проверки знаний персонала;

предоставление консультаций по вопросам привлечения подрядных организаций, исполнителя технического надзора, выбора поставщиков, участие в подготовке и проведении закупок, разработка документации, связанной с закупками, подготовка договоров, предоставление предложений по определению стороны, ответственной за страхование (при наличии)

организация составления дефектного акта и сметной документации, обеспечение проведения экспертизы сметной документации;

проверка представленных к оплате документов подрядных, снабженческих и других организаций по выполнению работ, поставки продукции и оказания услуг;

организация контроля за списанием строительных материалов.

Технический надзор в исполнении "Ик-Проект" будет предусматривать, в частности, проведение проверок соответствия объемов и качества выполненных строительных работ проектно-сметной документации; ведение учета объемов принятых и оплаченных строительных работ, а также работ, выполненных с недостатками; проверка визирования и представления заказчику актов приемки выполненных строительных работ на объекте, которые подписаны, заверены и предоставлены подрядчиком.

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На обоих тендерах заказ забрали без конкуренции.

Киевской "Ик-Проект" руководят Ольга Крыжня и Людмила Пархоменко, а принадлежит она Юлии Крат из Харькова. С 2016 года "Ик-Проект" натендерил 43,36 млн грн, больше всего в департаменте инфраструктуры Херсонской ОГА.

Напомним:

Победитель первого тендера на восстановление "Охматдета" "Буд-технолоджи" выйдет из проектов строительной группы Sensar Development, если решит продолжить участвовать в тендерах.

БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал ООО "Буд-технолоджи" победителем тендера на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетного обстрела в июле.

Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок тендера на ремонт корпуса больницы "Охматдет", который получил повреждения от ракетного обстрела в июле.

Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново на Prozorro.

Экономическая правда.