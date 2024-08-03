Скандальний підрядник з відбудови "Охматдиту" може втратити комерційні проєкти

Переможець першого тендеру на відбудову "Охматдиту" "Буд-технолоджі" вийде з проєктів будівельної групи Sensar Development, якщо вирішить продовжити брати участь у тендерах.

Про це заявив директор будівельної групи Sensar Марк Марченко в коментарі для ЕП.

Він зазначив, що Sensar Development раніше працювало виключно з комерційними проєктами та не планувало долучатися до проєктів з державним фінансуванням чи від благодійних організацій.

Він підтвердив, що "Буд-технолоджі", що взяв участь у тендері від "Благодійного фонду "Охматдит", наразі є підрядником у деяких проєктах його фірми.

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"Але це не значить, що керівництво Sensar заздалегідь володіло інформацією про те, що вище згадане ТОВ буде брати участь у тендері. Як і інші будівельні компанії, з якими ми співпрацюємо, "Буд-технолоджі" не зобов’язане ставити нас до відома про плани у своїй подальшій діяльності", - заявив Марченко.

Після усіє ситуації навколо "Охматдиту", Sensar в майбутньому буде ретельніше підходити до вибору підрядників, підкреслив він. Крім цього, компанія при взаємодії наголошуватиме на тому, що Sensar не співпрацює з підрядниками, які брали або беруть участь у будь-яких державних тендерах.

"Зараз це стосуватиметься і "Буд-технолоджі": вони мають обрати для себе – або продовжують вести проєкти Sensar далі, або виходять з них, бо продовжують брати участь у новому тендері", - додав Марченко.

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Раніше, "Благодійний фонд "Охматдит" обрав "Буд-технолоджі" переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні. З 14 учасників конкурсу це була третя за дороговизною пропозиція розміром 307 млн гривень.

Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак з жодним з них замовник перемовин не вів.

За даними ЗМІ, "Буд-технолоджі" входить до групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка. Компанія зареєстрована у Запоріжжі і раніше у державних тендерах участі не брала.

Як досвід виконання аналогічних робіт фірма завантажила договір підряду з ТОВ "Крам-інвест" на будівельні роботи в клініці у Запоріжжі.

З публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки "UniClinic" відомо, що воно було реалізовано компанією-забудовником Sensar Марка Марченка.

Згодом, Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт корпусу лікарні "Охматдит".

Врешті, у МОЗ заявили, що тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново на Prozorro.

На момент публікації новини у Sensar Development не прокоментували редакції ЕП приналежність "Буд-технолоджі" до групи - підрядник входить до її складу чи виконує роботу в проєктах, як окрема компанія.

Економічна правда.