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В понедельник электроэнергию выключать не планируют

Воскресенье, 4 августа 2024, 17:26 - Владимир Туник-Фриз

В понедельник 5 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Завтра 5 августа меры ограничения потребления применять не будут", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

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"Укрэнерго" призывает пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

Напомним:

Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

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В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Вторник 30 июля является первым днем июля, когда нет отключений электроэнергии, и при условии отсутствия вражеских атак на энергообъекты таких дней в ближайшие три месяца станет больше.

Экономическая правда

электроэнергия энергетика Укрэнерго
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