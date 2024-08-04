В Украине отсудили бензиновый долг российской "Татнефти", которой управляет "Укрнафта"

Хозяйственный суд Полтавской области назначил взыскать с ООО "Татнефть-АЗС-Украина" в пользу отдела образования Валковского горсовета Харьковской области задолженность, пеню и штраф на полмиллиона гривен.

Об этом свидетельствует решение суда от 25 июля.

20 апреля 2021 года отдел образования Валковского городского совета заказал ООО "Татнефть-АЗС-Украина" бензин и дизельное топливо на 1,19 млн грн.

В дальнейшем стороны заключили ряд дополнительных соглашение, согласно которым уменьшилось количество топлива и сумма договора, которая уже составляла 987 тыс грн.

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Поставщик передал заказчику талоны на топливо на эту сумму. Отдел образования оплатил.

В июле 2022 года педагоги обратились к "Татнефть-АЗС-Украина" с требованием вернуть 339,4 тыс грн. до 20.07.2022 года.

В ответ частная фирма засвидетельствовала форс-мажорные обстоятельства, возникшие в результате военной агрессии РФ против Украины, и сообщила о временной невозможности возврата средств в связи с их арестом.

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Также "Татнефть-АЗС-Украина" отметила, что отделу образования необходимо вернуть оригиналы не реализованных одноразовых талонов на 339,4 тыс грн, что валковские чиновники и сделали.

В дальнейшем в августе 2022 года чиновники повторно направили требование вернуть средства. На этот раз "Татнефть-АЗС-Украины" сообщила, что задолженность не оплачена, поскольку ее средства продолжают быть арестованными, и фирма обратилась в Печерский райсуд Киева и ГБР с просьбой о частичной отмене ареста.

До конца года предприятие еще дважды уведомляло заказчика о безрезультатных попытках погасить долг.

В результате прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с "Татнефть-АЗС-Украины" 339,4 тыс грн основной задолженности, 62,4 тыс грн пени, 67,9 тыс грн 20% штрафа и 23,7 тыс грн 7% штрафа. Что суд и сделал.

Как сообщалось, Кабмин передал "Укрнафте" в управление ряд активов российской "Татнефти", на которые наложен арест в уголовном производстве. Среди них и "Татнефть-АЗС-Украина".

20 июня 2024 года Антимонопольный комитет сообщил, что "Укрнафта" получила разрешение на получение в управление долей в уставном капитале "Татнефть-АЗС-Украина" (Полтава), а также "Полтава-Капитал" и "Харьков-Капитал"

"Укрнафта" проверила новополученные активы "Татнефти" и установила их неудовлетворительное состояние. Подавляющее большинство не подлежат ремонту или восстановлению.

Речь идет о более чем 110 объектах различного типа (автозаправочные комплексы, нефтебазы, другие хозяйственные помещения).

"Укрнафте" придется рассматривать каждый случай отдельно, чтобы рассчитать необходимый уровень инвестиций и сроки их возврата", - сообщал в июне гендиректор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Экономическая правда