Більшість не відремонтувати: "Укнафта" перевірила новоотримані АЗС "Татнєфті"

"Укнафта" після візуального огляду встановила незадовільний стан активів російської "Татнєфті", пережна більшість з яких не підлягають ремонту чи відновленню.

Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Корецький.

Він нагадав, що АМКУ надав "Укрнафті" дозвіл на управління мережею "Татнєфть".

Йдеться про більш ніж 110 об’єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення), що розміщені на території Полтавської і Харківської областей.

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"Укрнафті" доведеться розглядати кожен випадок окремо, щоб розрахувати необхідний рівень інвестицій та строки їх повернення", - додав Корецький.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет надав дозвіл ПАТ "Укрнафта" на одержання в управління часток у статутному капіталі російської групи "Татнєфть" в Україні.

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Економічна правда