АМКУ дозволив передати "Укрнафті" активи "Татнєфті"

Антимонопольний комітет надав дозвіл ПАТ "Укрнафта" на одержання в управління часток у статутному капіталі російської групи "Татнєфть" в Україні.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Йдеться про активи ТОВ "Полтава-Капітал", ТОВ "Харків-Капітал" і ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна".

Нагадаємо, "Укрнафта" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулись до Антимонопольного комітету України із заявою щодо отримання дозволу на концентрацію, аби повноцінно розпочати управління активами російської групи "Татнєфть".

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У держкомпанії нагадали, що відповідно до розпорядження Кабміну "Укрнафті" були передані в управління низка активів "Татнєфті", на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Йдеться про більш ніж 110 об’єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення), які розміщені на території Полтавської і Харківської областей.

Станом на травень в "Укрнафті" констатували, що з близько 70 АЗС мережі "Татнєфть" можуть працювати близько 15. Аналогічна ситуація з непрацюючими нафтобазами.

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