Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

АМКУ дозволив передати "Укрнафті" активи "Татнєфті"

Четвер, 20 червня 2024, 17:28 - Віктор Волокіта

Антимонопольний комітет надав дозвіл ПАТ "Укрнафта" на одержання в управління часток у статутному капіталі російської групи "Татнєфть" в Україні.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко. 

Йдеться про активи ТОВ "Полтава-Капітал", ТОВ "Харків-Капітал" і ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна".

Нагадаємо, "Укрнафта" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулись до Антимонопольного комітету України із заявою щодо отримання дозволу на концентрацію, аби повноцінно розпочати управління активами російської групи "Татнєфть".

Реклама:

У держкомпанії нагадали, що відповідно до розпорядження Кабміну "Укрнафті" були передані в управління низка активів "Татнєфті", на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Йдеться про більш ніж 110 об’єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення), які розміщені на території Полтавської і Харківської областей.
Станом на травень в "Укрнафті" констатували, що з близько 70 АЗС мережі "Татнєфть" можуть працювати близько 15. Аналогічна ситуація з непрацюючими нафтобазами.

Реклама:
АМКУ Укрнафта
Реклама:
Матеріали за темою
АМКУ оштрафував "приватівців" за змову на аукціоні з продажу скрапленого газу на початку великої війни 23 травня 2024, 18:40
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті" 6 травня 2024, 18:40
Голова АМКУ після розслідування "Схем" задекларував квартиру бабусі на 200 квадратів, але не вказав авто 1 квітня 2024, 18:14
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті