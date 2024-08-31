В воскресенье больше всего ограничений электроэнергии будет вечером
В воскресенье 1 сентября графики почасовых отключений будут использовать в течение всех суток, меньше всего света будет вечером.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
По сообщению "Укрэнерго", в разные часы будет применено от одной до двух очередей отключений:
- 00:00 - 17:00 - одна очередь отключений;
- 17:00 - 22:00 - две очереди отключений;
- 22:00 - 24:00 - одна очередь отключений.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.Реклама:
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает светРеклама:
В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света
Подробнее об очередях отключений на инфографике: