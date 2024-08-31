Все разделы
Укр / Рус

В воскресенье больше всего ограничений электроэнергии будет вечером

Суббота, 31 августа 2024, 19:00 - Владимир Туник-Фриз

В воскресенье 1 сентября графики почасовых отключений будут использовать в течение всех суток, меньше всего света будет вечером.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По сообщению "Укрэнерго", в разные часы будет применено от одной до двух очередей отключений:

  • 00:00 - 17:00 - одна очередь отключений;
  • 17:00 - 22:00 - две очереди отключений;
  • 22:00 - 24:00 - одна очередь отключений.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. 

Реклама:

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Реклама:

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Подробнее об очередях отключений на инфографике:

 

электроэнергия энергетика война
Реклама:
Материалы по теме
За сутки энергетики восстановили питание более 13 тысячам потребителей 31 августа 2024, 14:59
В прифронтовых городах Запорожской области отсутствуют поставки электроэнергии и газа 31 августа 2024, 14:04
Новости 30 августа: возможное увольнение главы "Укрэнерго", сбой в работе monobank 30 августа 2024, 21:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте