Бразильский надзорный орган заблокировал доступ к X Илона Маска

Бразильский телекоммуникационный регулятор заявил в пятницу, что приостанавливает доступ к социальной сети X (бывший Twitter) в стране во исполнение приказа судьи, который был заблокирован в многомесячном противостоянии с инвестором-миллиардером.

Об этом сообщает Reuters.

X пропустила установленный судом срок в четверг вечером, чтобы назвать юридического представителя в Бразилии, что повлекло приостановку работы.

Маск утверждал, что судья Верховного суда Александре де Мораес пытался ввести неоправданную цензуру, в то время как судья настаивал на том, что социальные сети нуждаются в регулировании языка ненависти.

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X оставался доступным в Бразилии поздно вечером в пятницу, хотя некоторые бразильцы сообщали на других платформах, что их доступ к X уже заблокирован. Три ведущих телекоммуникационных оператора страны заявили, что начнут блокировать доступ с полуночи, согласно сообщению местного новостного агентства UOL.

В своем решении Мораес приказал приостановить деятельность компании X (прежнее название Twitter) в Бразилии до тех пор, пока она не выполнит все связанные с этим судебные решения, включая выплату штрафов на сумму более 3 миллионов долларов США, а также назначение местного представителя, как того требует бразильское законодательство.

Чтобы эффективно закрыть X в Бразилии, телекоммуникационные компании должны будут прекратить передачу трафика сети, а также предотвратить то, чтобы пользователи сайта могли уклоняться от него, скрывая свое местонахождение с помощью виртуальных частных сетей, или VPN.

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Мораес приказал штрафовать тех, кто будет продолжать получать доступ к X через VPN, на сумму до 50 000 реалов (9 000 долл) в день.

Напомним:

Инвестиционный фонд 8VC, в котором работают сыновья российского олигарха Петра Авена и бывшего члена Совета Федерации РФ Вадима Мошковича, входит в число компаний, финансировавших покупку Илоном Маском соцсети Twitter.

В августе X (бывшая Twitter) заявила в субботу, что немедленно закрывает свою деятельность в Бразилии из-за того, что она назвала "цензурными приказами" бразильского судьи Александра де Мораеса.

Экономическая правда